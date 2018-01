Rússia tenta negociar dívida com Alemanha A agência russa RIA-Novosti informou neste domingo que o ministro russo da Economia e Comércio, German Gref, viajará na próxima segunda-feira a Berlim para tratar da dívida externa do país com a Alemanha. O ministro vai propor a conversão de parte da dívida com a Alemanha em participações nas empresas russas, além de abordar um projeto de cooperação econômica com seus homólogos alemães. Principal credora de Moscou, a Alemanha já rejeitou em várias ocasiões o perdão da dívida russa, que chega a 21,1 bilhões de dólares.