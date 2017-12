Rússia testa três mísseis com sucesso A Rússia realizou três lançamentos bem-sucedidos de mísseis, disparando um de um submarino nuclear e outro do cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão, informam os meios de comunicação russos. O Ministério da Defesa confirma que o submarino Yekaterinburg disparou um míssil RSM-54 do Mar de Barents até o campo de testes de Kura, a 7.000 km de distância. Enquanto isso, um avião Tu-95MS disparou um míssil de cruzeiro contra um alvo no arquipélago de Novaya Zemlya. Por fim, um míssil balístico intercontinental foi lançado com sucesso de Baikonur.