Rússia: tropas não cruzarão fronteira com Ucrânia O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, assegurou ao secretário de Defesa norte-americano, Chuck Hagel, nesta quinta-feira que as forças russas ao longo da fronteira leste entre Rússia e Ucrânia não têm intenção de cruzar a linha para o território ucraniano, disse o porta-voz do Pentágono, o contra-almirante da Marinha John Kirby. Segundo ele, Hagel e Shoigu discutiram a situação na Ucrânia em uma ligação de uma hora.