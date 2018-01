Rússia, UE e ONU reunem-se com Powell em Jerusalém O secretário de Estado norte- americano, Colin Powell, participou hoje de manhã de uma breve reunião de trabalho do Quarteto internacional para o Oriente Médio (Estados Unidos, Rússia, Nações Unidas e União Européia), informou fonte diplomática européia. Durante a reunião, Powell destacou a importância atribuída pelos Estados Unidos ao "Roteiro" (plano gradual de paz), que prevê a criação de um Estado palestino por etapas até 2005. O chanceler norte-americano defendeu a necessidade de aplicar o plano "sem demoras", particularmente em relação à segurança. No domingo, Colin Powell pediu ao governo palestino que "desmantele as infra-estruturas do terrorismo" e que não se contente com a obtenção de um simples cessar-fogo dos grupos radicais. Por outro lado, já hoje, Powell reafirmou o empenho do presidente norte-americano, George W. Bush, de trabalhar ativamente para a resolução do conflito no contexto do pós- guerra no Iraque. O secretário de Estado adjunto norte-americano para o Oriente Médio, William Burns, e os representantes para o Oriente Médio da ONU, Terje Roed-Larsen, Rússia, Andrei Vdovine, e da UE, Christian Jouret, participaram do encontro, que se prolongou por cerca de 15 minutos. Powell, que chegou a Israel no sábado ao fim da tarde, viajou hoje para o Egito, de onde segue para a Jordânia e, depois, Arábia Saudita, onde estará terça-feira. Entre quarta e sexta-feira, Powell visita a Rússia, a Bulgária e Alemanha.