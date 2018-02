Rússia vai banir importação de alimentos por um ano A Rússia deu mais detalhes sobre as medidas retaliatórias contra as sanções a que foi submetida após os conflitos no leste da Ucrânia. O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, disse que o país vai banir importações de alimentos pelo prazo de um ano. As restrições atingem carne bovina, suína, aves, peixes, fruta, vegetais, queijos, leite e quaisquer outros produtos de uso diário.