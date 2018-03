Rússia vai enviar ajuda humanitária ao Afeganistão O presidente Vladimir Putin disse nesta segunda-feira que a Rússia deverá enviar ajuda humanitária para aliviar a "grave" situação pela qual atravessa o Afeganistão. "Sejam quais forem os acontecimentos no Afeganistão no futuro imediato, já se caracterizou uma grave situação no plano humanitário", disse Putin durante uma reunião com seus ministros. O líder russo afirmou ter encomendado ao gabinete que considere a questão de enviar assistência humanitária à população afegã "em um futuro próximo". Putin instruiu o ministro de Situações de Emergência, Serguei Shoigu, a supervisionar pessoalmente os envios de ajuda. Putin, no entanto, não especificou a quantidade de ajuda que a Rússia pretende enviar. Segundo a agência de notícias ITAR-Tass, um avião russo com 30 toneladas de alimentos deverá chegar ao Tadjiquistão, ex-república soviética que faz fronteira com o Afeganistão, nesta terça-feira.