Rússia venderá lançadores de foguete à Venezuela A Rússia planeja vender veículos blindados de transporte de tropas e lançadores múltiplos de foguete para a Venezuela, informou hoje a agência de exportações da Rússia, a Rosoboronexport. "Estamos nos preparando para entregar um grande número de veículos blindados BMP-3 e lançadores múltiplos de foguete", afirmou Igor Sevastyanov, vice-diretor da Rosoboronexport, de acordo com a agência de notícias Interfax. Segundo autoridades, a Venezuela já comprou 24 caças de combate Sukhoi, 50 helicópteros e 100 mil fuzis de assalto Kalashnikov da Rússia em contratos que somam US$ 4,4 bilhões, assinados entre 2005 e 2007. Durante uma visita do presidente venezuelano, Hugo Chávez, a Moscou no mês passado, a Rússia anunciou que concedia à Venezuela um crédito de US$ 1 bilhão para a compra de armamentos russos, e os dois países discutiram sobre cooperação na área de energia nuclear. Eles também planejam realizar exercícios navais conjuntos no Caribe em novembro. Altos militares do Exército norte-americano dizem estar preocupados com a escalada militar na Venezuela. O Departamento de Estado dos EUA afirmou que irá observar os exercícios navais conjuntos "bem de perto". As informações são da Dow Jones.