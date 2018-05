Rússia vendeu 100 mísseis de ponta à Venezuela

Já se sabia que mísseis Igla haviam sido vendidos a Caracas, mas o tamanho do pacote entregue surpreendeu os EUA. Washington teme que o armamento chegue a militantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Sozinho, um guerrilheiro pode disparar o míssil e abater um ultramoderno helicóptero Black Hawk do Exército colombiano em um raio de até seis quilômetros. "Trata-se de um dos sistemas portáteis de defesa aérea mais mortíferos já fabricados", enfatiza o diplomata americano no telegrama.

O governo russo informou Washington da venda em julho do ano passado, quando os presidentes Barack Obama e Dmitri Medvedev reuniram-se em Moscou. Os elos militares do Kremlin com o presidente Hugo Chávez foram objeto de uma reunião paralela entre as duas delegações.

Especialistas russos tentaram dar garantias a diplomatas americanos de que o armamento não acabaria na mão de terceiros, como as Farc. Quem cuidou da venda foi o vice-premiê russo, Igor Sechin. / AP