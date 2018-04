Rússia volta a alertar contra interferência na Síria

O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, fez nesta quarta-feira um alerta contra uma possível intervenção internacional na Síria.

Citando os eventos recentes tanto na Síria quanto na Líbia, Putin afirmou que a comunidade internacional deveria deixar os sírios resolver seus conflitos "com independência".

"É claro que condenamos todo o tipo de violência, mas não se pode agir como um elefante em uma loja de porcelanas", disse o premiê, acrescentando críticas ao que chamou de um crescente culto à violência nas relações internacionais.

"Ajudem os sírios, dêem conselhos a eles, limitem por exemplo sua capacidade de usar armas, mas não interfiram sob nenhuma circunstância."

No final de semana, a Rússia (juntamente com a China) vetou uma resolução da ONU contra a Síria e foi duramente criticada por prejudicar os esforços da comunidade internacional pedindo que o governo do presidente Bashar al-Assad pare de matar seu próprio povo.

Aliado

No quarto dia consecutivo de ataques com uma artilharia pesada contra a cidade de Homs e à medida que a segurança na Síria se torna cada vez mais crítica, os olhos da comunidade internacional se voltam justamente sobre esse papel que a Rússia, o aliado mais importante de Assad, está desempenhando.

Depois de vetar a resolução da ONU, o passo seguinte de Moscou foi a visita do chanceler russo Sergei Lavrov, nesta terça-feira, a Damasco, onde se reuniu com Assad. Também participou da reunião o chefe do serviço de inteligência russo, Mijaíl Fradkoy.

O sinal parece claro: enquanto os demais membros do Conselho de Segurança continuam defendendo uma posição conjunta condenando a violência síria, a Rússia põe em prática sua própria máquina diplomática para fazer avançar seu plano bilateral.

Mas qual foi o objetivo da visita do líder russo a Damasco?

Segundo especialistas ouvidos pela BBC Mundo, a Rússia encontra-se agora em uma encruzilhada. Por um lado, querem manter seus laços históricos e econômicos com a Síria - uma relação que remonta aos tempos da União Soviética e incluiu uma relação comercial e militar. De um lado, Damasco se beneficia das armas vindas da Rússia, seu maior fornecedor. De outro, Moscou expande o uso de sua base naval no país - a única fora da ex-União Soviética.

"A Rússia não tem um peso inerente na região. Não tem uma presença como a da Turquia, nem tem habilidade dos Estados Unidos ou da Otan para projetar seu poder", disse a BBC Mundo Mathew Rojansky, subdiretor do programa da Rússia e da Eurásia do centro de estudos Carnegie Endowment For International Peace.

"A única coisa que tem é a lealdade de Assad", disse.

Mas essa lealdade é a outra face da moeda.

Mediador

A Rússia não pode ignorar a onda de violência síria, mas tampouco quer deixar passar a oportunidade de demonstrar que sua posição privilegiada pode ajudar a solucionar o que a comunidade internacional não conseguiu resolver por outros meios.

"Moscou quer ter o papel de mediador entre o governo Assad, a oposição e a comunidade internacional", disse Andrew Kuchins, diretor do programa de Rússia do Center for Strategic and International Studies.

Ou, como afirma Mark Urban, especialista em diplomacia e defesa do programa da BBC Newsnight, "a decisão de Lavrov de viajar a Damasco parace desenhada, em partes, para convencer as pessoas de que a Rússia está dispostas a buscar soluções alternativas a crise, em vez de simplesmente exercer uma influência negativa".

Os especialistas consultados pela BBC concordam que a posição da Rússia sobre a situação síria deve ser entendida também no contexto das próximas eleições russas, que acontecem em março.

"É impossível ignorar o fato de que este veto ocorreu menos de 24 horas após uma multidão ter protestado em Kremilin", disse Rojansky. "Se você é o Putin, certamente não se sentira confortável dizendo que qualquer protesto em qualquer parte do mundo deveria ter direito de derrotar um governo que você considera legítimo. Enviaria a mensagem errada em um momento muito sensível"

Já Kuchins explica que Putin caulculou que fazer frente e protestar contra as posições do Ocidente "o ajudaria a aumentar suas chances nas eleições"