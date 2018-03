Rússia volta a enviar batalhão de artilharia à Chechênia Um batalhão de artilharia do Exército da Rússia que foi removido, no início do mês, da guerra na república separatista da Chechênia será reenviado à zona de conflito, informou a agência de notícias Interfax. Citando uma fonte do comando militar regional, a agência noticiou que o retorno foi ordenado "devido à complexa situação no sul da república". A escarpada região sul da Chechênia é usada como esconderijo e base pelos rebeldes. Apesar de o Kremlin afirmar que a situação na Chechênia está se estabilizando aos poucos, os combates persistem. Há relatos quase diários de confrontos entre soldados e rebeldes, e de ataques aéreos promovidos pela Rússia. Sete recrutas russos foram mortos nas últimas 24 horas, disse um funcionário da administração pró-Kremlin da Chechênia que não quis se identificar. A Rússia promoveu ataques aéreos e de artilharia contra supostas posições rebeldes nas regiões de Nozhai-Yurt, Itum-Kale e Kurchaloi, afirmou a fonte.