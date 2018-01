Russo acusa americanos de atirarem contra comboio O embaixador da Rússia no Iraque acusou hoje tropas americanas de terem disparado contra seu comboio nos arredores de Bagdá, mas um diplomata dos EUA disse que ainda não estava claro quem foi responsável pelo incidente, que, segundo autoridades russas, deixou pelo menos quatro pessoas feridas. O embaixador Vladimir Titorenko afirmou que forças dos EUA atiraram contra o comboio - que levava diplomatas e jornalistas russos para a Síria no domingo - apesar de os carros estarem claramente marcados e de tentativas de mostrar que eles não transportavam combatentes. "O conselheiro econômico (da Embaixada) tentou fazer sinais para informá-los que éramos estrangeiros, mas eles dispararam contra ele e ele foi ferido na cabeça", relatou Titorenko à tevê por satélite saudita Al-Arabiya antes de chegar à Síria. "Eu informei imediatamente Moscou e a embaixada que os americanos abriram fogo contra um carro diplomático russo e contra o carro do embaixador russo, que trazia ostensivamente uma bandeira russa", afirmou Titorenko, que teve um dedo quebrado. Segundo ele, os disparos americanos duraram de 30 a 40 minutos mas não ficou claro se ele dizia que as forças dos EUA atiraram contra o comboio durante todo esse tempo. Um jornalista russo que estava no comboio havia dito no domingo que os veículos ficaram no meio de um fogo cruzado quando passavam por posições iraquianas nas proximidades de Bagdá e que eles poderiam ter sido atingidos tanto por forças americanas quanto iraquianas. Um porta-voz do Ministério do Exterior russo afirmou que a Rússia ainda não tinha recebido uma informação oficial nem dos EUA nem do Iraque e estava aguardando as conclusões dos dois lados. Um alto diplomata americano disse que os EUA garantiram à Rússia que não houve intenção de ferir os russos e que não assumiam responsabilidade pelo incidente. "Ainda não está claro como o incidente de ontem ocorreu, mas parece que o comboio russo entrou numa área onde estávamos engajados num tiroteio com forças iraquianas", afirmou o diplomata. Ele argumentou que os EUA haviam coordenado com os russos a saída dos diplomatas e discutiram várias rotas, mas sublinhou que eles não poderiam garantir segurança absoluta porque o Iraque é uma zona de guerra e muito do trajeto ainda não está sob controle americano. O comboio estava "no lugar errado, na hora errada", considerou. No Catar, o general de brigada Vincent Brooks disse que o Comando Central dos EUA receberam notícias sobre uma troca de tiros que atingiu parte do comboio, mas acrescentou: "Não temos nada que confirme o papel das forças dos EUA" no episódio. "Sabemos que o comboio passou por uma área disputada, uma área que certamente tinha a presença de forças iraquianas, e nós combatemos essas forças mais tarde naquele dia", relatouBrooks. Titorenko e a maior parte das pessoas no comboio cruzaram na tarde de hoje para Tanef, Síria. Um avião com equipamentos médicos deve levá-los amanhã para Moscou. Um dos diplomatas russos foi operado e estava hoje num hospital controlado pelos iraquianos em Fallujah, 50 km a oeste de Bagdá. Um outro diplomata permaneceu com ele. O porta-voz do Ministério do Exterior Alexander Yakovenko não quis comentar notícias divulgadas pela mídia russa dando conta que buracos de bala nos veículos e um projétil removido de um diplomata tinham o calibre do fuzil americano M-16. Veja o especial :