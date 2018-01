Russo confirma que se casará no espaço Um cosmonauta russo decidiu se casar durante seu vôo orbital, apesar do conselho das autoridades para que postergasse a cerimônia até seu regresso. Yuri Malenchenko, cosmonauta da Estação Espacial Internacional, que havia prometido adiar seu casamento até outubro, quando estará em terra firme, anunciou ter mudado de opinião. Ele se casará no próximo dia 10 com a norte-americana Ekaterina Dmitriev, que vive no Texas. A cerimônia será realizada na Terra, mais especificamente em um restaurante de Houston, enquanto Malenchenko permanece em órbita, informou o porta-voz da Agência Aeroespacial russa, Sergei Gorbunov. O cosmonauta será representado na cerimônia por um advogado.