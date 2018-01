Russo é o primeiro homem a se casar no espaço (e com a noiva na Terra) O cosmonauta russo Yuri Malenchenko, de 41 anos, casou-se neste domingo com sua noiva Ekaterina Dmitrieva, de 26 anos. Ele estava na estação espacial ISS, enquanto que noiva se encontrava num restaurante italiano em Houston, no Texas. Um pôster do noivo recepcionava os convidados na entrada do restaurante decorado com estrelas prateadas e bonecos vestidos de astronautas. O noivo foi representado por um advogado e disse o sim por meio de uma ligação de videofone. Com um largo sorriso no rosto, Ekaterina posou para fotos ao lado do poster de Malenchenko. A noiva, que abandonou a ex-União Soviética aos 4 anos de idade, negociou com uma emissora de TV norte-americana a exclusividade dos direitos de transmissão da cerimônia. As leis do Texas permitem a realização de casamentos à distância e as autoridades consideraram a missão espacial um motivo justo para dar a permissão. A Agência Espacial Rosaviakosmos deu autorização somente momentos antes do horário previsto para a cerimônia, que foi realizada às 14 horas. O casamento no religioso será realizado na Rússia no ano que vem e a lua de mel na Austrália.