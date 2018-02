Russo: Não há evidência s/ação de terceiros em morte

Segundo policiais, um funcionário de Berezovsky declarou ter forçado a abertura da porta do cômodo onde o patrão foi encontrado após chamar uma ambulância. A morte de Berezovsky foi pronunciada por um paramédico.

A polícia afirma que seria errado especular sobre a causa da morte do magnata até que uma autópsia seja realizada.

Berezovsky era um dos "oligarcas russos" que enriqueceram rapidamente na onda de privatizações que se seguiu ao colapso da União Soviética, em 1991. Formado em matemática e membro da Academia de Ciências da Rússia, ele enriqueceu vendendo carros Mercedes importados para o país e depois tornou-se acionista majoritário da rede de televisão ORT, a maior do país, e da empresa de petróleo Sibneft. As informações são da Associated Press e Dow Jones.