Russo vira idioma oficial em regiões da Ucrânia

Os críticos também temem que a lei leve a Ucrânia para mais perto da Rússia e a afaste do Ocidente. Eles também afirmam que é mais uma manobra de Yanukovych para conquistar eleitores entre a população de língua russa. A Ucrânia terá eleições parlamentares em outubro. Embora seja um idioma minoritário no oeste e no centro da Ucrânia, o russo é a língua mais falada no sul e no leste do país.

As informações são da Associated Press.