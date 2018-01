Russos comemoram aniversário da revolução bolchevique A Rússia comemorou hoje o aniversário da revolução bolchevique de 1917 com marchas e reuniões, coincidindo com o início da campanha para as eleições parlamentares de dezembro. Milhares de simpatizantes comunistas e ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial marcharam pela Praça Vermelha. Muitos presentes carregavam a bandeira vermelha com a foice e o martelo e criticavam o presidente Vladimir Putin. Líderes do Rússia Unida, o principal partido de apoio ao Kremlin, depositaram flores em um monumento da Praça Vermelha que honra as milícias civis que libertaram Moscou dos invasores poloneses em 1612. O partido planejava a realização de um show com artistas populares russos para celebrar o Dia do Acordo e da Reconciliação, nome que recebeu o Dia da Revolução há oito anos durante o governo do presidente Boris Yeltsin, que lutou politicamente contra os comunistas. Segundo uma pesquisa divulgada no início desta semana, a maioria dos russos tem uma visão positiva da revolução bolchevique de 1917 e muitos a apoiariam se ela ocorresse hoje. A sondagem nacional promovida pelo instituto independente VCIOM-A mostrou que 51% dos entrevistados têm uma posição favorável em relação à revolução, enquanto 33% a vêem negativamente e o resto estava indeciso. Quando perguntados o que fariam caso a revolução ocorresse agora, 42% disseram que apoiariam os bolcheviques e apenas 10% se oporiam a eles.