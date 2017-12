Russos desistem de resgatar último mineiro As equipes de socorro deram como finalizadas as buscas pelo último mineiro soterrado na mina de carvão Zapadnaya, na pequena localidade de Novoshakhtinsk, sul da Rússia. Segundo autoridades, os trabalhos foram cancelados devido ao temor de que um possível desmoronamento colocasse em risco a vida da equipe de resgate. Um dos 13 mineiros que continuavam presos morreu num acidente logo no primeiro dia e outro continua desaparecido, pois se separou dos demais para tentar achar uma saída. Os trabalhadores resgatados faziam parte de um grupo de 71 que trabalhava a uma profundidade de 800 metros quando a água de um lago subterrâneo começou a vazar num ponto superior ao local onde eles estavam, inundando o poço de saída e o acesso até ele. Ainda houve tempo para 25 mineiros escaparem. Outros 33 foram resgatados no sábado.