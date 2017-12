Russos dizem que Bin Laden pode atacar Bush Os serviços secretos russos e ocidentais entraram em alerta devido às ameaças proferidas pelo terrorista internacional Osama Bin Laden contra o presidente americano, George W. Bush, que participará da reunião de cúpula do G-8 marcada para julho em Gênova, na Itália. Foi o que disse hoje o chefe do serviço de proteção a líderes do serviço secreto russo, general Eugueni Murov, à agência Itar-Tass. "Bin Laden lançou ameaças contra o presidente americano", disse Murov, e "por isso todos os serviços especiais interessados estão em alerta, porque levamos muito a sério essas ameaças". Murov acrescentou que especialistas russos já partiram para Gênova para coordenar com os serviços secretos italianos e de outros países as medidas de segurança conjuntas, as quais "espero que nos permitam resolver todos os problemas.". O general Murov disse que o FSB, o serviço secreto russo também reforçou as medidas de segurança para o presidente Vladimir Putin, sobretudo em relação à possível ameaça representada pelo "terrorismo" checheno.