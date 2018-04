Russos fazem protesto contra e a favor de Putin Centenas de russos saíram ontem às ruas, de carro, em Moscou para protestar contra o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, antes das eleições presidenciais do dia 4, nas quais acredita-se que ele sairá vencedor. De acordo com a polícia, 150 veículos participaram do protesto pedindo eleições justas. Organizadores da manifestação, no entanto, afirmaram que o número de carros foi de 2 mil. Na noite de sábado, partidários do premiê também participaram de um protesto, de carro, para mostrar apoio à sua candidatura.