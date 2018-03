Russos lançam nave com suprimentos para a ISS A nave não-tripulada espacial russa Progress decolou hoje do cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão, com água e comida para os três astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Depois do acidente com a Columbia, em que morreram 7 astronautas, a ISS passou a ser reabastecida pelos transportadores russo. A troca da equipe da missão também é feita pelas naves russas Soyuz.