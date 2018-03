Russos marcam aniversário da invasão nazista O presidente da Rússia, Vladimir Putin, depositou neste domingo uma coroa de flores na Tumba do Soldado Desconhecido, perto de um muro do Kremlin, para marcar o 62º aniversário da invasão promovida pelos nazistas contra a extinta União Soviética. Veteranos de guerra e diversas outras pessoas colocaram velas sobre o local para recordar o dia 22 de junho de 1941, quando as tropas lideradas por Adolf Hitler entraram em território soviético. Também houve vigílias em outros lugares da Rússia, na Ucrânia e na Bielo-Rússia.