Russos são libertados no Iraque Dois russos que haviam sido seqüestrados no Iraque foram libertados hoje, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Os dois, que trabalham para a empresa Interenergoservis, foram capturados em 10 de maio depois que o veículo em que se encontravam fora atacado em Musayyib, a cerca de 60 quilômetros ao sul de Bagdá. Um terceiro funcionário foi morto no ataque. Os homens, identificados como Alexander Gordienko e Andrei Mashcheryakov, estão bem de saúde, informou o ministério, que não identificou os seqüestradores.