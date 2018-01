Russos tentam socorrer pesquisadores à deriva no gelo Equipes russas de resgate iniciaram nesta sexta-feira uma operação de resgate para socorrer 12 cientistas presos em uma placa de gelo à deriva no Mar Ártico. O desprendimento da placa de gelo fez com que parte de seus instrumentos de pesquisa afundasse no mar. Um avião e um helicóptero foram enviados à ilha norueguesa de Spitsbergen, de onde será comandada a operação, informou a agência de notícias ITAR-Tass citando Vladimir Beryozkin, porta-voz da guarda de fronteira russa no Mar Ártico. De Spitsbergen, as aeronaves partiram rumo à placa de gelo, que desprendeu-se na quinta-feira e atualmente encontra-se a centenas de quilômetros de Spitsbergen. Segundo autoridades russas, os pesquisadores não correm riscos por enquanto e seus suprimentos são suficientes para sobreviver durante vários dias.