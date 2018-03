Ryan aceita indicação à vice-presidência e ataca Obama

Em discurso transmitido em cadeia nacional no final de quarta-feira (horário local), Ryan elogiou Romney, falou de sua vida e, especialmente, atacou Obama, sob aplausos dos republicanos. Ele afirmou que a presidência está "à deriva". "Sem uma troca de liderança, por que os próximos quatro anos seriam diferentes dos últimos quatro?", perguntou ele.

Até agora a indicação de Ryan não mudou a dinâmica da corrida pela Casa Branca. Pesquisas continuam a mostrar que Obama e Romney estão tecnicamente empatados e que a economia é maior preocupação dos eleitores. O candidato à vice-presidência nasceu no Estado de Wisconsin, no Meio-Oeste norte-americano. Um dos líderes do partido no Congresso, Ryan é o arquiteto do plano de cortar gastos federais para reduzir o déficit do país. As informações são da Associated Press.