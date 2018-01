"Sabe quem me recomendou a Allende? O Partido Comunista", diz Pinochet O general chileno Augusto Pinochet afirmou que o presidente Salvador Allende o indicou para o comando do Exército por recomendação do Partido Comunista, segundo uma antiga entrevista publicada hoje. Numa longa conversa em fevereiro de 2001 com o historiador americano James Whelan e divulgada neste domingo pelo jornal La Tercera, Pinochet considerou Patricio Aylwin, que lhe sucedeu como presidente em 1990, "um desgraçado" e "o pior presidente que o Chile já teve?. Já Eduardo Frei Ruiz Tagle, que governou em seguida, era "inofensivo". Sobre a esquerda, o ex-governante disse que a "odeia" desde o dia do golpe, 11 de setembro de 1973, e se vangloriou de tê-la enganado desde antes. "Sabe quem me recomendou a Allende (para ser nomeado chefe do Exército)? O Partido Comunista. Eles sim que se equivocaram comigo". A entrevista foi feita um mês depois que Pinochet, já desaforado (com a imunidade retirada) como senador vitalício, foi processado no Chile pelo juiz Juan Guzmán como autor de 57 homicídios e 18 seqüestros durante a ditadura. Allende designou Pinochet como chefe do Exército em 23 de agosto de 1973 e, 19 dias depois, o general derrubou o presidente num sangrento golpe, instaurando uma ditadura que durou 16 anos e meio. Na entrevista, o ex-ditador parece mentalmente ágil e rápido para responder, além de ter sido taxativo em suas opiniões, como a de que o juiz Guzmán seria "um ambicioso. Ele não tinha muitos recursos quando jovem, e isso o tornou muito ambicioso". A publicação coincidiu com uma manifestação de cerca de 5 mil pessoas em Santiago em memória das mais de 3 mil vítimas da ditadura de Pinochet (1973-1990) e contra a impunidade. Durante a manifestação, um grupo de encapuzados lançou pedras e coquetéis molotov contra a polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo. Pelo menos três pessoas ficaram feridas e dez manifestantes foram detidos.