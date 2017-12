Sabotadores destroem importante oleoduto no Iraque Um importante oleoduto no norte do Iraque explodiu nesta quarta-feira, vítima de um ataque de sabotadores que forçou um corte de 10% na rede elétrica nacional, no momento em que o consumo de eletricidade aumenta com a chegada do verão do hemisfério norte. A explosão perto de Beiji, cerca de 220 km ao norte de Bagdá, foi a maior de uma série de ataques de rebeldes contra alvos da infra-estrutura iraquiana, possivelmente com o objetivo de abalar a confiança popular no governo provisório que assume em 30 de junho. O ataque contra o duto - que transporta óleo para a usina de energia de Beiji, uma das maiores do Iraque - levou a um corte de 10% na geração elétrica do país, atualmente de 4.000 MW, disse Assem Jihad, porta-voz do Ministério do Petróleo. A coalizão que ocupa o país desde a derrubada de Saddam Hussein fez da garantia de fornecimento de energia uma metas para a restauração da normalidade no país. No entanto, sabotagem e problemas de infra-estrutura impediram o fim dos blecautes, principalmente em Bagdá. Cortes de força são comuns em todo o país, e às vezes chegam a durar 16 horas.