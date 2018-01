Sabotagem reduz exportação de petróleo pelo sul do Iraque As exportações de petróleo pelo sul do Iraque caíram para 1,2 milhão de barris por dia, por causa de sabotagem a um conjunto de cerca de 20 oleodutos em Berjasiya, 30 quilômetros ao sul de Basra. Os oleodutos, que ligam os campos de petróleo de Rumeila a Bersjasiya, ainda estão em chamas, segundo informou uma autoridade da estatal South Oil Co. As exportações de petróleo pelo sul do país, em condições normais, somam cerca de 1,6 milhão a 1,7 milhão ao dia.