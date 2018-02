Sacerdote alemão é acusado de abuso sexual e 2 outros são suspensos Um sacerdote católico alemão foi acusado de cometer abuso sexual contra um adolescente e dois outros foram afastados de sua funções, afirmaram hoje promotores e funcionários eclesiásticos sobre os últimos casos surgidos desde que uma onda de escândalos de abuso sexual atingiu a Igreja Católica. Um sacerdote de 38 anos da paróquia de Holzwichede supostamente teria abusado sexualmente de um menino então com 13 anos em 1998, quando o jovem atuava em um grupo de militantes católicos, disse o promotor Heiko Oltmanns, de Dortmund. Ele afirmou que o sacerdote foi formalmente acusado em 14 de março, confirmando uma reportagem do jornal Blatt, da Westfália. Separadamente, autoridades eclesiásticas relataram que um sacerdote de 55 anos em Neukirchen, também no sul do país, foi afastado das funções após ser acusado de abusar sexualmente de menores. E os promotores de Darmstadt abriram investigações sobre um padre acusado de molestar sexualmente um menino de 14 anos. A diocese de Mainz anunciou a suspensão do pároco no domingo.