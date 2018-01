Sacerdote é ferido por homem que o acusa de abuso Um sacerdote foi gravemente ferido a tiros por um homem que o acusa de tê-lo molestado sexualmente anos atrás. Dante Stokes, de 26 anos, entregou-se à polícia na segunda-feira à noite dizendo ter atirado no reverendo Maurice Blackwell, que está internado em estado grave, mas estável, no Centro de Traumatologia da Universidade de Maryland. Blackwell foi ferido em frente à sua residência. Testemunhas disseram à polícia que Stokes tentou falar com o sacerdote Blackwell antes de atirar. Blackwell se encontra afastado de suas funções na Arquidiocese de Baltimore porque em 1998 ele teve uma relação inapropriada com um menor, disse Ray Kempisty, um porta-voz da arquidiocese. Stokes contou à polícia que foi sexualmente molestado por Blackwell há 9 anos. Kempisty disse que em 1993 foi registrada uma queixa contra Blackwell, mas que ele havia retornado às suas funções depois que a polícia abandonou o caso. Não ficou claro se a queixa mencionada havia sido apresentada por Stokes.