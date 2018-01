Saddam aceita resolução para evitar guerra Às vésperas da chegada a Bagdá do primeiro grupo de peritos da ONU, que começarão a preparar a nova rodada de inspeções - para constatar se o Iraque continua a desenvolver armas de destruição em massa (químicas, biológicas ou nucleares) -, o presidente Saddam Hussein foi à tevê iraquiana reafirmar que as acusações dos EUA seriam apenas um pretexto para deflagrar a guerra e derrubá-lo. "Os inspetores poderão constatar que o Iraque não dispõe de armas de destruição em massa", disse Saddam, em carta aberta destinada ao Parlamento iraquiano. Na semana passada, os deputados haviam recomendado ao presidente que rejeitasse a Resolução 1441 do Conselho de Segurança da ONU, que determinou a volta dos inspetores ao Iraque, depois de quatro anos de crise, sob pena de ação militar. Saddam explicou hoje que resolveu acatar a resolução "porque o inimigo, a aliança entre os sionistas e os EUA, havia decidido unilateralmente lançar a guerra contra o povo iraquiano. Enquanto aguarda a chegada dos inspetores de armas da ONU de volta ao país, na segunda-feira, em uma "visita" decisiva para o desfecho da crise entre o Iraque e os Estados Unidos, Saddam Hussein já faz planos para preservar ao menos sua família e alguns auxiliares de alto nível de uma guerra que muitos iraquianos consideram praticamente inevitável. Uma reportagem publicada hoje pelo diário londrino The Times, citando fontes diplomáticas na Líbia, afirma que o líder Muammar Kadafi teria aceitado receber no país a família do presidente iraquiano e uma dezena de altos funcionários do regime. Mas a hospitalidade de Kadafi tem seu preço, conforme revela o Times: Saddam teria concordado em depositar em um banco líbio a soma de US$ 3,5 bilhões, valor que teria sido acertado no início de setembro, durante a visita a Trípoli do general Ali Hassan al Majid, ex-ministro da Defesa e primo do ditador iraquiano. O líder líbio, que já hospedou ditadores africanos destronados e até o terrorista palestino Abu Nidal, só teria recusado asilo para o próprio Saddam e seu filho mais velho, Udday - este um conhecido criador de problemas, envolvido com recorrência em brigas e tiroteios em Bagdá, ao ponto de ter sido "destronado" da condição de herdeiro político do pai. De acordo com o Times, os arranjos para enviar ao exílio a família do ditador iraquiano teriam sido recomendados por círculos de alto escalão do Partido Baath, que governa o país, e pelos homens do clã Tikriti, cujo cabeça é o próprio Saddam. Depois de meses de impasse, eles estariam chegando à conclusão de que é praticamente inevitável uma guerra, seguida pela invasão do país por tropas americanas com a missão de depor o regime iraquiano. Segundo as mesmas fontes diplomáticas ouvidas pelo jornal, diante da recusa de Kadafi a recebê-los, Saddam e Udday teriam decidido "ficar e lutar até a morte pela honra do clã e do país".