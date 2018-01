Saddam adverte EUA para suspender violência O presidente iraquiano, Saddam Hussein, acusou hoje as autoridades norte-americanas de mentir sobre os ataques perpetrados contra o Iraque e advertiu os Estados Unidos para que "levem para casa seus aviões e navios de guerra". Os comentários de Saddam Hussein, extraídos de um discurso retransmitido pela televisão para comemorar o 13º aniversário do fim da guerra entre Irã e Iraque (1980-88), foram feitos um dia depois que o presidente dos EUA, George W. Bush, chamou o líder iraquiano de "uma ameaça" e defendeu os bombardeios contra o Iraque devido às provocações de Bagdá. "Afirmam que o Iraque ameaça a agressiva aviação norte-americana, que viola o espaço aéreo iraquiano, seus céus e a santidade de sua soberania, sua terra, seu povo e sua saúde. É isso o que dizem os líderes", disse Saddam referindo-se aos norte-americanos. "O estranho é que esses políticos acreditem que o povo possa ser enganado com tais mentiras". Durante seu discurso de 70 minutos, Saddam também formulou uma advertência contra os EUA: "Se querem evitar que seus pilotos e aviões corram perigo diante o fogo de nossas tropas, levem seus aviões e navios de guerra e cessem suas ações de violência contra o Iraque". Ontem, jatos norte-americano bombardearam posições iraquianas próximas à cidade de Mosul, no norte do país. As autoridades do Iraque disseram que foram atingidos locais civis, informação negada pelos EUA.