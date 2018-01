Saddam ainda está no Iraque, sugere ministro britânico O ministro de Defesa da Grã-Bretanha, Geoff Hoon, disse hoje ser muito provável que o presidente deposto Saddam Hussein ainda esteja no Iraque. A declaração de Hoon foi feita após sua chegada ao porto de Um Qasr para uma visita oficial. Hoon explicou aos jornalistas nesse porto do sul do Iraque que segundo os serviços secretos de Estados Unidos e Grã-Bretanha, Saddam ainda estaria em solo iraquiano. "Não sabemos seu paradeiro com exatidão, mas acreditamos que ainda esteja no país", prosseguiu. Hoon explicou aos jornalistas nesse porto do sul do Iraque que segundo os serviços secretos de Estados Unidos e Grã-Bretanha, Saddam ainda estaria em solo iraquiano. "Não sabemos seu paradeiro com exatidão, mas acreditamos que ainda esteja no país", prosseguiu. Ainda de acordo com ele, "enquanto passam-se os dias e vasculhamos os locais, Saddam pode estar se escondendo. Devemos manter todas as possibilidades abertas, mas essa é nossa percepção no momento". Hoon é o primeiro alto funcionário da aliança anglo americana a visitar o Iraque desde a deflagração da guerra contra esse país árabe, em 20 de março. Na semana passada, em entrevista à BBC de Londres, Hoon garantiu que o Iraque "ainda possui armas de destruição em massa, mas podemos demorar a encontrá-las".