Saddam chora ao assumir novo mandato O presidente do Iraque, Saddam Hussein, chorou ao prestar o juramento de "proteger a Nação e o povo iraquianos", na cerimônia em que assumiu a Presidência do país para um novo mandato de sete anos. A posse aconteceu um dia depois de o governo anunciar que Saddam obteve 100% de votos favoráveis em um plebiscito realizado na terça-feira. Saddam advertiu os Estados Unidos e seu povo que um banho de sangue pode estar se aproximando. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela televisão estatal. Referindo-se ao que chamou de "tirano americano", Saddam disse que os americanos "acham mais fácil tomar o caminho de sangue e violência". "O caminho de sangue leva você a mais sangue, e aquele que tenta derramar o sangue de outros deve esperar ter seu sangue derramado", afirmou Saddam num discurso após a cerimônia ante o Parlamento, seu Partido Baath e o Conselho do Comando Revolucionário do Iraque. "Salvar o mundo dos males da administração americana... irá poupar o povo dos Estados Unidos das animosidades e tragédias criadas pela administração deles", disse Saddam. O líder número dois do Iraque, Izzat Ibrahim, do Conselho do Comando Revolucionário, presenteou Saddam com uma espada e uma maquete de um gigantesco lápis. "A espada é para ser usada em certos momentos, e o lápis, em outros", explicou Ibrahim. Saddam pareceu preparar os iraquianos para um possível conflito com os EUA, dizendo aos "malfeitores" que "sua derrota virá num futuro próximo". "Assim, se Deus, o Todo-Poderoso... decidir testá-los novamente numa situação de luta em grande escala, então o Todo-Poderoso, a nação e a história esperam que vocês assumam uma posição efetiva", afirmou Saddam aos iraquianos. "Sua recompensa neste mundo e no próximo será totalmente compatível com suas lutas genuínas e fiéis", acrescentou.