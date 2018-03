Saddam concede anistia e liberta todos presos do Iraque Em comemoração à "reeleição",o presidente do Iraque, Saddam Hussen, decretou neste domingo uma anistia a "todos os presos, políticos ou comuns", com exceção dos condenados ou que esperam julgamento por "crimes de espionagem em favor da entidade sionista (como os iraquianos se referem a Israel) ou dos EUA". Sentenciados por homicídio ou roubo também seriam libertados desde que, respectivamente, sejam perdoados pela família da vítima e restituam os bens roubados. Pela manhã, os apresentadores da TV iraquiana anunciavam que, "em pouco tempo", Saddam transmitiria uma mensagem com "grandes notícias para a população". Pouco depois, jornalistas reunidos no centro de imprensa de Bagdá foram informados de que "todos os presos do país" seriam libertados. Imediatamente, longas filas de automóveis, com parentes de detentos, dirigiam-se às prisões portando cartazes com a foto de Saddam. O primeiro grupo de detidos mostrado pela TV iraquiana deixou a prisão de Abu Gharib, a 25 quilômetros de Bagdá, com seus pertences nas mãos. A saída de milhares de prisioneiros - o número exato não foi divulgado - continuava durante as primeiras horas da noite deste domingo e deveria ser completada em 48 horas. O decreto, emitido pelo Conselho do Comando da Revolução e assinado por Saddam, estabelece o "perdão completo e definitivo dos cidadãos condenados ou à espera de julgamento por motivos políticos ou por qualquer outro delito, incluindo aqueles sentenciados à morte e procurados pela Justiça iraquiana tanto no Iraque quanto no exterior". Há semanas Saddam vem adotando medidas para ampliar sua base de apoio entre a população e os militares iraquianos. Antes do referendo dos 100%, ele destinou um grande números de lotes de terra para militares do Exército, funcionários do governo e de seu Partido Baath. O banco estatal de financiamentos, fechado havia anos, foi reaberto para prover oficiais militares de empréstimos a juros privilegiados. Do mesmo modo, automóveis - Peugeots franceses, na maioria - foram vendidos a preços promocionais e financiamento subsidiado.