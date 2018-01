Saddam conclama os muçulmanos à guerra santa O ministro da Informação do Iraque, lendo uma declaração atribuída a Saddam Hussein, pediu uma guerra santa contra a invasão anglo-americana do país. ?A agressão que os agressores estão trazendo contra a fortaleza da fé é uma agressão à religião, à riqueza, à honra e à alma e uma agressão à terra do Islã?, disse o ministro Mohammed Saeed al-Sahhaf, na televisão nacional. ?Portanto, jihad (guerra santa) é um dever na confrontação?, acrescentou, dizendo ?aqueles que forem martirizados serão recompensados no céu. Agarrem a oportunidade, meus irmãos?. A proclamação foi feita enquanto forças americanas estão a 80 km de Bagdá, e bombardeiros B-52 atacam posições da Guarda Republicana, a elite militar do Iraque, ao norte de Karbala. Saddam fez dois discursos pela televisão desde o início da guerra, em 20 de março. Não está claro o motivo pelo qual o líder iraquiano não fez o discurso de hoje pessoalmente. ?Ataquem-nos, enfrentem-nos?, disse a proclamação. ?Eles são agressores, malignos, amaldiçoados por Deus. Vocês serão vitoriosos e eles serão conquistados?. Veja o especial :