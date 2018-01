Saddam condecora mulheres atacantes suicidas O presidente do Iraque, Saddam Hussein, fez hoje uma condecoração póstuma para duas mulheres que realizaram na quinta-feira um ataque suicida com um carro-bomba contra um posto de controle das forças dos Estados Unidos em Hadhita, 200 quilômetros a noroeste de Bagdá, informou a televisão estatal iraquiana. Três soldados americanos foram mortos e dois ficaram feridos. As iraquianas Nucha Mjalli al-Shammari e Widad Jamil al-Duleimi receberam a condecorações de Umm al-Maarek ou a Mãe de Todas as Batalhas - como o governo iraquiano denomina a Guerra do Golfo (1991) - e da Ordem dos Dois Rios. Suas famílias receberão 50 milhões de dinares (US$ 168.750), informou a TV local. Na sexta-feira, a TV árabe por satélite Al-Jazira levou ao ar um vídeo no qual as duas apareciam com um fuzil na mão e jurando, sobre um exemplar do Alcorão, lutar contra os invasores do Iraque. Veja o especial :