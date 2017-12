Saddam convoca reunião urgente em Meca O presidente do Iraque, Saddam Hussein, pediu, nesta terça-feira, a realização de uma cúpula de emergência da Liga Árabe na cidade sagrada de Meca, para discutir os ataques israelenses contra os palestinos. Citado pela agência de notícias oficial iraquiana, Saddam conclamou o mundo árabe à união e alertou que os Estados Unidos e Israel estão usando os ataques de 11 de setembro como um pretexto para destruir os árabes. "A América está encorajando os sionistas a matarem árabes", disse Saddam. "Os Estados Unidos e os sionistas têm um objetivo em comum, que é o de destruir e humilhar a nação árabe." O chamamento de Saddam coincide com uma reunião da Liga Árabe que será realizada no Cairo na quinta-feira para discutir a escalada da violência isralense-palestina. Pelo menos 10 chanceleres planejam comparecer ao encontro, segundo o porta-voz da liga, Hisham Yossef. A Liga Árabe, que é formada por 22 nações e tem sede no Cairo, já realizou vários encontros nos últimos 14 meses para discutir a crise no Oriente Médio. "Vamos realizar o encontro na Kaaba", disse Saddam, referindo-se à estrutura cúbica de pedra na Grande Mesquita da cidade de Meca, na Arábia Saudita. O governo saudita congelou suas relações com o Iraque depois que Saddam determinou a invasão do Kuwait. O reino permitiu que os EUA usassem o território saudita para atacar as forças iraquianas na Guerra do Golfo, em 1991. Desde então, aviões americanos freqüentemente decolam da Arábia Saudita para patrulhar os céus do Iraque e atacar alvos no sul do país. A Arábia Saudita, guardiã dos locais sagrados do Islã, permite que iraquianos entrem em seu território apenas para praticar a peregrinação anual, conhecida como hajj. Recentemente, um jogo de futebol classificatório para a Copa do Mundo de 2002 entre o Iraque e a Arábia Saudita foi disputado no vizinho Bahrein porque o reino não permitiu que o time iraquiano entrasse no país. Leia o especial