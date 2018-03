Saddam decidiu matar cientistas, acusa EUA O presidente do Iraque, Saddam Hussein, ordenou a execução de todos os cientistas do país que cooperarem com a ONU, bem como seus parentes, garantiu hoje o subsecretário de Defesa dos EUA, Paul Wolfowitz. Em discurso numa entidade privada nova-iorquina, Wolfowitz disse que os EUA obtiveram a informação de "múltiplas fontes" e acrescentou que os cientistas receberam instruções sobre como responder às perguntas da equipe da ONU. Além disso, afirmou, agentes se fizeram passar por cientistas. O encarregado dos contatos com a ONU, general Hassan Mohamed Amin, disse hoje que o governo tentou convencer seis cientistas a falarem privadamente com os inspetores, mas eles se recusam e exigem a presença de membros do governo.