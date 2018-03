Saddam desafia Bush para debate na TV O presidente do Iraque, Saddam Hussein, propôs a seu colega americano, George W. Bush, um debate que seria transmitido, ao vivo, pelas principais redes de televisão do mundo. Essa seria uma forma de resolver a crise entre as duas nações. Saddam fez a proposta por meio do jornalista da rede americana CBS Dan Rather, que o entrevistou. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, preferiu ?não levar a sério? a declaração. ?Não se trata de um debate, mas de desarmar um país respeitando as instituições da comunidade internacional?. Saddam disse para a CBS que não pretende destruir os mísseis Al Samoud 2, conforme ordenado pelo inspetor de armas da ONU, Hans Blix, porque superam em apenas 30 quilômetros o alcance máximo autorizado. Na interpretação do líder iraquiano, as armas ?respeitam as regras? fixadas pelas Nações Unidas.