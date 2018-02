Saddam desafia todos os "demônios" do mundo O presidente do Iraque, Saddam Hussein, desafiou nesta quarta-feira, em discurso ao vivo pela TV, todos os "demônios, tiranos e opressões do mundo" a unirem-se para derrubá-lo, mas garantiu que eles nunca conseguirão vencê-lo. "Nunca vencerão, mesmo que se unam vindo de todas as partes do planeta, ajudados por todos os demônios", afirmou no pronunciamento nacional para celebrar o golpe de Estado que 34 anos atrás conduziu ao poder seu partido, o Baatah. "O Iraque vencerá, vencerá, vencerá." Saddam assegurou que os iraquianos estão prontos para fazer frente a qualquer ataque armado dos EUA e pediu ao povo que se prepare para uma nova "vitoriosa" batalha. Nos 40 minutos de pronunciamento ele falou em "guerra santa", tachou seus opositores "no estrangeiro" de "inimigos de Deus" e solidarizou-se com "os irmãos palestinos", mas não se referiu nominalmente aos EUA ou ao presidente George W. Bush. O diário kuwaitiano Al-Qabas informou hoje que o Iraque se prepara ativamente para um enfrentamento militar e Saddam já adotou medidas para evitar a queda completa dos sistemas de eletricidade e comunicações, no caso de um ataque norte-americano. Mísseis terra-ar foram deslocados para o norte do território para conter uma eventual ofensiva dos curdos - minoria concentrada essa região. Na semana passada, Bush afirmou que seu país está disposto a usar "todos os meios à disposição" para derrocar o regime de Saddam e, no fim de semana, opositores do regime iraquiano exilados reuniram-se em Londres para estudar estratégias para depô-lo e formar um governo democrático. Em 1991, uma coalizão militar de 30 países, liderada pelos EUA, expulsou as tropas iraquianas do território kuwaitiano, que o Iraque invadira sete meses antes. O Conselho de Segurança da ONU impôs sanções comerciais ao país e para levantá-las exige que permita a entrada de inspetores internacionais para verificar se está produzindo armas de destruição em massa. O governo norte-americano acusa Saddam de ter ampliado seu arsenal dessas armas.