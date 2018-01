Saddam dirige a guerrilha a partir do oeste do Iraque O ex-presidente iraquiano Saddam Hussein encontra-se no oeste do Iraque, de onde dirige as operações anti-norte- americanas, garantiu o chefe tribal, Abu Mohammad, que particiapa da guerrilha e é fiel ao chefe de Estado deposto. A informação é da Agência Lusa, citando matéria da Agência France Press. "Saddam Hussein está de boa saúde e encontra-se no oeste do Iraque. Dirige as operações contra as forças norte-americanas", afirmou Abu Mohammad. Uma jornalista da France Presse foi apresentada sábado ao guerrilheiro, que é do Baas, partido de Saddam Hussein, que trabalha para a formação de uma frente política de apoio à resistência anti-norte-americana. Segundo o mesmo responsável, durante o mês de jejum muçulmano do Ramadão, Saddam Hussein presidiu em Ramadi, 100 quilómetros a oeste de Bagdad, a uma reunião "com dezenas de quadros do partido Baas". Uma outra fonte confirmou esta reunião secreta. Um dissidente do Baas disse à France Presse que a reunião teve lugar a 08 de Novembro, no mesmo dia em que o general John Abizaid, chefe do Comando Central norte-americano (Centcom), se reuniu na mesma cidade com chefes tribais para encontrar uma forma d e acabar com os ataques contra a coligação. Abu Mohammad revelou ter encontrado Saddam Hussein e garantiu que este visita habitualmente os habitantes: "Não arrisca nada no oeste do país pois os habitantes defendem-no e nunca o vão trair".