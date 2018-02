Saddam diz que acusação americana é piada O presidente iraquiano, Saddam Hussein, chamou de "uma piada" as acusações feitas pelos EUA e a pela Grã-Bretanha de que o Iraque fabrica armas de destruição em massa. "Os americanos e os britânicos estão dizendo que, se o Iraque for deixado sozinho, então fabricaremos tais e tais armas que poderiam servir ao terrorismo. Tais alegações são uma piada", disse Saddam durante reunião com oficiais da Organização de Energia Atômica Iraquiana, segundo a agência de notícias oficial INA. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, acusa Saddam de apoiar terroristas e tentar fabricar armas de destruição em massa. O líder americano, inclusive, alertou sobre as possíveis conseqüências, caso os inspetores de armas da ONU não sejam readmitidos no Iraque. Desde então, aumentaram as especulações de que o Iraque poderia ser um possível alvo de um ataque americano. Os inspetores da ONU devem certificar que o Iraque eliminou suas armas de destruição em massa para que as sanções impostas contra o país depois da Guerra do Golfo (1991) sejam levantadas. Bagdá insiste em que não possui tais armas em seu arsenal.