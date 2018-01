Saddam diz que iraquianos não aceitarão líder imposto O presidente do Iraque, Saddam Hussein, tem confiança de que seu povo não aceitará um líder imposto a eles, informou nesta quarta-feira a INA, agência de notícias oficial do governo iraquiano. "Os iraquianos vivem com um líder que eles amam e não viverão com um líder que não amam", informou a agência citando declarações de Saddam no momento em que recebia visita do presidente de Zâmbia, Kenneth Kaunda. "Eles são leais apenas a um líder e combaterão um do qual não gostem." Os Estados Unidos ameaçam derrubar Saddam, a quem acusam de estocar armas de destruição e abrigar terroristas. A INA ainda citou Kaunda afirmando que os Estados Unidos não estão preocupados com eventuais armas nucleares, químicas ou biológicas, mas nos recursos naturais do Iraque.