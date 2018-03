Saddam e Bush deveriam promover duelo, diz vice-presidente do Iraque Saddam Hussein e George W. Bush deveriam resolver suas diferenças num duelo e assim poupar os iraquianos e os americanos dos horrores de uma guerra. A sugestão foi feita hoje pelo vice-presidente iraquiano, Taha Yassin Ramadan. Ele acrescentou que o duelo deveria ocorrer em território neutro com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, como árbitro. "Desta forma estamos salvando os povos americano e iraquiano", disse. Bush acusa Saddam de estocar armas químicas, biológicas e nucleares e de abrigar terroristas - e por isso, segundo o presidente norte-americano, o Iraque deve ser atacado. Ramadan, vestindo uniforme verde oliva e boina preta, fez estas declarações sem dar qualquer sinal de que estava brincando, apesar de repórteres que estavam no local terem percebido uma ponta de ironia em sua voz. Em Washington, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que a oferta do vice-presidente é irresponsável e não merece uma "resposta séria". "Quero lembrar que no passado, o Iraque invadiu seus vizinhos. Não houve duelos, houve invasões, uso de armas de destruição em massa e de meios militares. É assim que o Iraque resolve disputas", afirmou Fleischer. Ramadan também afirmou não estar surpreso com o apoio dos deputados norte-americanos a uma resolução que autorizaria Bush a usar a força contra o Iraque. "Não prestamos atenção a essa questão. Não faz diferença para o Iraque", disse. Ramadan também criticou os esforços dos EUA para adiar a volta dos inspetores de armas da ONU ao Iraque, até que o Conselho de Segurança adote uma nova resolução mais rigorosas do que as existentes, dando aos inspetores amplos poderes e oferecendo apoio militar para que eles realizem seu trabalho.