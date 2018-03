Saddam é reeleito com 100% dos votos Segundo fontes oficiais, Saddam Hussein foi reeleito nesta quarta-feira presidente do Iraque para um mandato de mais 7 anos. O líder iraquiano, que está no poder desde 1979, era candidato único e obteve 100% dos votos no referendo para qual os iraquianos foram convocados. Todos os 11.445.638 milhões de eleitores votaram em Saddam, anunciou Izzat Ibrahim, vice-presidente do Comando do Conselho Revolucionário. No último referendo, em 1995, Saddam conseguiu 99,96% dos votos.