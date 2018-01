Saddam é renomeado para a presidência do Iraque O Conselho do Comando Revolucionário do Iraque renomeou hoje o presidente Saddam Hussein para mais um termo na presidência, informou a agência de notícias oficial INA. Um referendo foi decretado para o próximo dia 15 de outubro para endossar a decisão. De acordo com a INA, o conselho, principal corpo executivo do Iraque, renomeou Saddam porque "sua liderança na revolução e no Estado tem sido uma forte garantia para proteger a independência do Iraque e a continuidade da marcha do desenvolvimento, apesar da conspiração imperialista e sionista e do injusto embargo imposto contra nosso povo". A Assembléia Nacional Iraquiana, o parlamento de 250 membros controlado pelo Partido Baath, convocou uma sessão especial para endossar a nomeação. A agência não informou quando a votação ocorrerá. Em um referendo em 15 de outubro de 1995, Saddam foi escolhido presidente para um período de sete anos. Saddam foi primeiramente apontado como presidente do Iraque pelo conselho em julho de 1979, depois de substituir Ahmed Hassan al-Bakr, o general que levou o partido ao poder em um golpe em 1968.