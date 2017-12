Saddam é tratado "com respeito", diz general dos EUA O ex-ditador iraquiano Saddam Hussein ?tem a petulância? de reclamar das condições de sua prisão, mas está sendo tratado com ?dignidade e respeito?, diz o general americano Mark Kimmitt. Ele ?está sendo tratado de acordo com as Convenções de Genebra?, garantiu. ?Não o mantemos em um de seus palácios?, disse Kimmitt à Associated Press. ?Não o mantemos em um dos apartamentos de luxo que usava o dinheiro do petróleo do povo do Iraque para comprar. Ele está sendo tratado como qualquer outro prisioneiro de segurança, de acordo com as Convenções de Genebra, com dignidade e respeito?. ?Este é um homem responsável pela matança de centenas de milhares de seus próprios compatriotas?, acrescentou o general.