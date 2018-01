Saddam escreve poemas e cuida de jardim na prisão, diz ministro O ministro dos direitos humanos do Iraque, Bakhtiar Amin, revelou ao jornal britânico ?The Gardian? detalhes da vida na prisão do ex-líder iraquiano Saddam Hussein. Amin, que visitou Saddam no sábado, disse ao jornal que ele está com boa saúde e que está sendo mantido em boas condições. Segundo Amin, o ex-presidente do Iraque está em uma solitária sem qualquer acesso a meios de comunicação, mas lê livros, estuda o Corão diariamente e escreve poesia. "Um dos poemas que ele escreveu é sobre George W. Bush, mas não tive tempo de ler", disse Amin ao ?The Guardian?. O ex-líder iraquiano está preso em uma cela de três metros de largura por quatro de comprimento, com ar-condicionado. O ministro iraquiano disse que Saddam tem cuidado de sua dieta, mas que desenvolveu um gosto por muffins e cookies americanos. Ele também usa seu tempo livre para cuidar de um pequeno jardim perto de sua cela. Acusações No entanto, Amin declarou que o ex-presidente iraquiano "parecia desmoralizado e abatido". Amin disse que não chegou a falar com Saddam durante a visita e não revelou onde ele está sendo mantido. Saddam está aguardando julgamento para responder a acusações preliminares que incluem a invasão do Kuwait em 1990, a repressão da rebelião dos curdos e xiitas depois da Guerra do Golfo em 1991, limpeza étnica dos curdos em 1987 e 1988 e o uso de gás químico contra vilarejos curdos em 1988.