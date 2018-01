Saddam está detido em Bagdá, dizem autoridades Os militares americanos mantêm o ex-ditador Saddam Hussein sob custódia na região da capital, Bagdá, disse um membro do Conselho de Governo, composto por iraquianos indicados pelos Estados Unidos. ?Ele ainda está na grande Bagdá?, disse Mouwafak al-Rubaie. ?Talvez fique até o julgamento?. Militares americanos conformam apenas que Saddam continua em solo iraquiano. Al-Rubaie se manifestou durante uma entrevista coletiva na qual os membros do Conselho pediram uma reconciliação nacional, após a captura do ex-ditador.