Saddam está em base norte-americana no Catar O ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, capturado no fim de semana pelas forças norte-americanas, está na sede do Comando Central das Forças norte-americanas no Catar, segundo a CNN. O general Mark Hertling, da 1ª Divisão Armada, disse que Saddam concedeu informações sobre procurados do primeiro escalão do antigo regime, os quais já foram capturados em Bagdá, e de rebeldes que vinham promovendo os atentados contra as forças de coalizão no Iraque, disse a agência Dow Jones. Algumas informações foram também obtidas de documentos que Saddam carregava quando foi capturado. link galeria do saddam » Veja a galeria de imagens